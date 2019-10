Slovák sa vo Viedni lúčil so slobodou, kamaráti mu zaplatili slečnu: Keď zistil, kto to je, onemel

BRATISLAVA - Povolanie taxikára sa dá prirovnať aj k akémusi spovedníkovi, ktorému zákazníci počas jazdy častokrát prezradia aj veci, ktoré sa boja povedať svojim najbližším. Nedávno sa jeden mladík zveril pracovníkovi taxislužby so svojím zážitkom, ktorý sa mu prihodol počas rozlúčky so slobodou. Takýto príbeh môže napísať len sám život.

Vodič sa na facebookovej stránke Denník taxikára podelil so svojou nedávnou úsmevnou príhodou. Viezol mladíka, s ktorým hodil reč o uplynulom víkende. Chlapík mu prezradil, že sa čoskor žení a pri tej príležitosti mu kamaráti usporiadali vo Viedni rozlúčku so slobodou. Partia sa vybrala do pánskeho klubu, kde budúcemu ženíchovi zaplatili súkromný salónik, aby si tu užil spoločnosť pracovníčky klubu. Lenže akonáhle vošla do miestnosti, hosť sa úplne zhrozil. Pred ním totiž stála jeho bývalá priateľka.

Zdroj: Getty Images

"Bola to jeho bývalá, s ktorou sa rozišiel kvôli tomu, že ho podvádzala. Mal z toho vraj poriadne zmiešané pocity. Jeho kamaráti ju nepoznali, pretože sa so ženíchom spoznali až po tom, ako sa s ňou rozišiel," približuje spoveď zákazníka taxikár. Mladíka po tomto zistení prešla chuť na akékoľvek hrátky a odišiel preč.

Takýto bizarný príbeh si priam koledoval o vtipné komentáre. Vlado napríklad podotkol, že chlapík môže byť rád, že v podniku nestretol svoju nastávajúcu. Ľubica zase vyzdvihla dobrú intuíciu kamarátov. "Chalan má dobrých kamošov, veď mu vybrali babu podľa jeho vkusu," napísala.