Sociálne istoty v praxi: Ján trpí ťažkým postihnutím, poisťovni má zaplatiť 3000 eur

BRATISLAVA/POPRAD - Veľmi nepríjemnú situáciu rieši mama ťažko postihnutého 25-ročného Jána. Už niekoľko rokov žiada o pomoc štát, no zatiaľ neúspešne. Zo situácie začína byť zúfalá.

Marcela sa so svojím príbehom podelila na sociálnej sieti. "Včera nám prišlo rozhodnutie zo sociálnej poisťovne z Bratislavy, v ktorom nám po roku a štyroch mesiacoch zamietli žiadosť o invalidný dôchodok. Môj 25-ročný syn Janko má detskú mozgovú obrnu, nemá nič odpracované. Sociálna poisťovňa od nás požaduje, aby si spätne zaplatil dávky za posledné dva roky, lebo mu vraj nemajú z čoho vyplácať invalidný dôchodok," píše rozhorčená Marcela.

Podľa jej slov je Ján nesamostatný, sám sa o seba nedokáže postarať a nevie sa orientovať ani v čase a priestore. "Prešli sme všetko, ale s jeho diagnózou ho naozaj nikde nezamestnajú," vysvetľuje Marcela.

Prvykrát o invalidný dôchodok požiadali po skončení špeciálnej školy. Vtedy ich vraj vysmiala posudková lekárka. "S úsmevom na perách sa nás opýtala, že čo tam my chceme. Mne teda do smiechu nebolo. Vypoklonkovala nás s tým, nech sa ani neskúšame odvolať," opisuje mama ťaźko postihnutého syna.

Kde je chyba?

Pani Marcela skúsila o nejaký čas požiadať o pomoc znova. Podľa neurologičky a psychologičky je Ján nesamostatný potrebuje druhú osobu na to, aby mu asistovala. Pani Marcela tak požiadala aj o opatrovateľský dôchodok na syna, no ten jej zamietli. Jánovi pridelili preukaz ZŤP so sprievodom. Inú pomoc od štátu nedostal. O stanovisko sme preto požiadali aj Sociálnu poisťovňu.

"Posudková lekárka pobočky uznala pánovi G. invaliditu od roka 2018. Teda od dátumu rozhodujúceho psychologického vyšetrenia. Takže mu vyhovela, bol uznaný invalidným. Avšak na to, aby mohol byť žiadateľovi priznaný invalidný dôchodok, musia byť splnené dve zákonné podmienky: a/ medicínske hľadisko – zhoršený zdravotný stav, ktorý nedovoľuje pracovať naplno – to pán Gancarčík splnil, b/ dôchodkové hľadisko – žiadateľ musí mať odpracovaný určitý (podľa veku, kedy dochádza k invalidite) znížený počet rokov dôchodkového poistenia, teda odpracované roky," vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

"A tu v tomto prípade nastal problém, pretože pán Gancarčík bol uznaný za invalidného až vo veku 24 rokov, a teda potreboval istý čas dôchodkového poistenia. Vzhľadom na to, že doteraz kvôli chorobe nepracoval, túto podmienku nesplnil a invalidný dôchodok mu nemohol byť priznaný. Čiže tu bol postup Sociálnej poisťovne zákonný," dodáva Višváder.

Pochybila lekárka?

Višváder ďalej hovorí, že vzhľadom na charakter ochorenia a dobu jeho vzniku je už pri bežnom hodnotení na prvý pohľad zrejmé, že posudková lekárka sa mala viac a aktívnejšie zaoberať históriou a obdobím vzniku ochorenia.

"Vzhľadom na to, že matka pána G. tvrdí, že ide o ochorenia od narodenia, prípad sa posudzuje inak. Ak vzniklo ochorenia pred 18 rokom veku žiadateľa – ide o tzv. invaliditu z mladosti. A pri invalidite z mladosti už netreba žiadne obdobie dôchodkového poistenia. A to je práve prípad pána G.," hovorí Višváder.

Aby bola teda zabezpečená maximálna objektivita, nestrannosť a odbornosť, zákon pri rozhodovaní o invalidných dôchodkoch určuje dvojstupňové konanie. "To znamená, že pán G. sa môže odvolať a jeho žiadosť a, samozrejme, tým aj prvostupňové rozhodnutie bude preverené a prehodnotené iným lekárom a bude vydané nové rozhodnutie. V tomto konkrétnom prípade treba doložiť lekárske nálezy pred 18. rokom veku. Ako sme už uviedli, v prípadoch tzv. invalidity z mladosti už netreba preukazovať obdobie dôchodkového poistenia a dôchodok sa priznáva automaticky," dodal hovorca.