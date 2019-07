Čo to na mňa kuká? Ak ste našli na svojom parapete vtáčí vrchol rozkošnosti, nepanikárte!

BRATISLAVA - Mláďatám sokola myšiara pomôžete prežiť, ak dodržíte správny postup, ktorý odporúčajú odborníci. Dravec totiž s obľubou hniezdi aj na panelákoch a mláďatá práve v tomto období opúšťajú hniezda. Čo to znamená a ako by ste mali postupovať, ak vás prekvapia rozkošné "kukadlá" na vašom parapete?

Ako na sociálnej sieti informuje Ochrana dravcov na Slovensku, mnohí ľudia ich kontaktujú s otázkou, čo im to prístálo na balkóne, vo dvore, na parapete a ako majú postupovať. "Toto je sokol myšiar, ktorý s obľubou hniezdi aj na panelákoch a mláďatá práve teraz opúšťajú hniezda," upozornili ochranári a pripojili aj fotografiu mláďat.

Zdroj: Facebook/Ochrana dravcov na Slovensku/Igor Novák

Ako ďalej priblížili, prvé lety bývajú nesmelé. Mláďatá potrebujú oddych a miesto, kde by načerpali energiu. "Niekedy to môže trvať aj viac dní. Dospelý pár by mal nelietajúce mláďatá prikrmovať tam, kde sa rozhodli pristáť," vysvetlili odborníci. Možno to teda bude práve u vás. Nie je však dôvod na paniku, príroda si väčšinou poradí sama.

Mláďatá nikdy neodnášajte preč

V prípade, že je mláďa vitálne, čulé, bez zranení a pôsobí v poriadku, je potrebné mu dopriať čas a pokoj. "Sokolíkov sa nemusíte báť, potrebujú len pár dní," uvádza sa v príspevku. Čo však robiť, ak krásavca nájdete na dvore? Môžete ho vyložiť na vyvýšené miesto, napríklad na múrik, no najmä do tieňa a bezpečia. Tam, kde sa k nemu nedostanú mačky a psy. "Ak je jedinec apatický, zranený, skrátka sa vám nezdá v poriadku, prípadne má iný očividný problém, volajte Štátnu ochranu prírody, nám, alebo 112," upozornili ochranári s tým, že mláďaťá by ste v žiadnom prípade nemali odnášať preč bez porady s odborníkmi.