Nový šéf TANAP-u spustil vlnu odporu: FOTO Pózovačky s mŕtvymi zvieratami, opozícia reaguje

Slovensko pobúrila informácia, že novým šéfom Tatranského národného parku má byť developer František Hutta. Ten mal až donedávna na svojom verejnom profile na sociálnej sieti fotografie, na ktorých pózoval s mŕtvymi zvieratami.

Strana Sloboda a Solidarita teraz vyzýva ministerku pôdohospodárstva, aby bolo vypísané nové výberové konanie. "František Hutta je známy developerskými aktivitami v Nízkych Tatrách. Napriek tomu, že ministerka Matečná tvrdí, že kandidát splnil všetky podmienky a požiadavky výberového konania, je nevhodné tvrdiť, že pán Hutta skončil prvý. Bol totiž jediný, ktorý sa zúčastnil na výberovom konaní, hoci pôvodne boli dvaja uchádzači,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Radoslav Pavelka.

Zdroj: FB/Zomri

Poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre životné prostredie Anna Zemanová navyše poukazuje na nesprávne nastavené požiadavky výberového konania. „Preferovalo sa lesnícke alebo ekonomické vzdelanie, pričom zo zriaďovacej listiny organizácie vyplývajú iné hlavné činnosti – a to realizovať úlohy a ciele vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody a krajiny,“ tvrdí Zemanová. „Človek, ktorý podnikal v oblasti ťažby dreva, opracovaní drevnej hmoty a výrobe komponentov z dreva, bude veľmi ťažko hájiť záujmy TANAP-u aj keď formálne ukončí podnikanie,“ povedala tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

„Žiadame ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú o vypísanie nového výberového konania s tým, aby zameranie na výber riaditeľa Štátnych lesov TANAP-u korešpondovalo s plnením hlavných činností organizácie," dodala Halgašová.

Fotky s mŕtvymi zvieratami

Hutta by sa mal svojej novej funkcie ujať v polovici marca. V súvislosti s jeho doterajšími podnikateľskými záujmami v Tatrách podnikaním Huttu sa ale naozaj natíska otázka, či je to človek na správnom mieste.

Známy je napríklad aj jeho zámer vybudovať v Demänovskej doline neďaleko Jasnej ďalšie lyžiarske stredisko pod názvom Šuľkovo, kde by na 13 kilometroch tratí vyrástlo dvanásť nových zjazdoviek. S týmto projektom ale nesúhlasia ani ochranári ani úradníci, pretože by zasahoval do vysoko chránených území.

Jasná by pritom v tejto súvislosti mala slúžiť ako odstrašujúci príklad, pretože práve kvôli novým zjazdovkám tam došlo k vyrúbaniu obrovských zalesnených plôch. Na zamyslenie je aj osobnostný profil Rastislavu Huttu, ktorý sa na sociálnej sieti prezentuje trofejami mŕtvych zvierat či odkazmi na konšpiračné stránky.