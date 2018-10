Nový rebríček kvality nemocníc: Katastrofa v najväčších mestách, TU sú pacienti spokojní najviac

Ocenenie Nemocnica roka 2018 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po prvý raz Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Najhoršie na tom sú naopak nemocnice v dvoch najväčších mestách - v Bratislave a v Košiciach.

„Zdravotnícke zariadenia sme porovnávali v piatich hlavných oblastiach. Ide o spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, hospodárenie, transparentnosť nemocníc a náročnosť diagnóz," povedal analytik Dušan Zachar z INEKO.

Víťazná Banská Bystrica má disponuje podľa INEKO relatívne dobrou spokojnosťou pacientov a nízkymi číslami pri úmrtnosti po operačných výkonoch a pokutách od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Najlepšie na tom je aj v transparentnosti.

Zdroj: INEKO.SK

Najhoršie dopadli Košice

Najhoršie dopadla Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice. „Má podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na Úrade pre dohľad v najväčšej intenzite. Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti," uvádza tlačová správa INEKO.

Kritizovala aj to, že na urgentnom príjme nemocnice čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie, a to priemerne až 22 minút. „Najnižšie bodové zisky pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti by sa čiastočne dali vysvetliť pacientmi s náročnými diagnózami, keďže jej Case Mix Index je tretí najvyšší," dodáva INEKO.

Katastrofálne hospodárenie v Bratislave

Najväčším problémom Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), ktorá skončila predposledná, je okrem najnižšej spokojnosti pacientov aj dlh po lehote splatnosti, ktorý je 255 miliónov eur. Ako uvádza inštitút, ide o 150% tržieb nemocnice a kvôli stratovému hospodáreniu rastie každý rok.

INEKO nemocnicu chváli aspoň za excelentnú za kvalitu. „Je však zaujímavé, že nemá v priemere príliš ťažkých pacientov. Pri parametri klinicko-nákladovej náročnosti diagnóz jej pacientov sa nachádza spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc presne v strede," dodáva správa.

Zdroj: INEKO.SK

Ako je to v regiónoch?

V kategórii všeobecných nemocníc vyhrala Ľubovnianska nemocnica, výborné výsledky dosiahla aj Nemocnica Košice-Šaca a nemocnica v Poprade. Naopak, na spodku rebríčka sa umiestnili nemocnice v Partizánskom, Revúcej a nemocnica Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Za najväčšie klady nemocnice v Starej Ľubovni považuje INEKO vysokú spokojnosť pacientov, veľmi dobrú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, výborné hospodárenie a transparentnosť.

Nemocnica v Košiciach-Šaci má „vysoko nadpriemerné bodové hodnoty vo všetkých skúmaných oblastiach“, nemocnica v Poprade sa zas môžeš pýšiť schopnosťou „uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokáže a veľmi dobre generovať vlastné zdroje".

Zdroj: INEKO.SK

Prvýkrát nové hodnoty

Vo štvrtom ročníku hodnotenia nemocníc sa prvýkrát pri hodnotení použili hodnoty tzv. „case mix indexu", teda náročnosti diagnóz pacientov za rok 2017, čím sa do určitej miery dosiahlo „rizikové váženie" niektorých ukazovateľov kvality.

„Nevýhodou doterajšieho hodnotenia bolo, že pri hodnotení kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sme sa pozerali iba na výsledky na výstupe nemocnice. Nezohľadňovali sme, akí nároční pacienti prichádzajú do nemocnice," uviedol riaditeľ INEKO Peter Goliaš.