Skvelé správy pre cestujúcich v slovenských vlakoch: FOTO Železnice predstavili nové vozne

BRATISLAVA - Cestujúcim v diaľkových vlakoch pribudne do roku 2021 spolu 85 kusov modernizovaných alebo nových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) totiž obnovuje svoj vozový park v diaľkovej doprave, prvými takýmito vozňami by sa mali ľudia odviezť už počas tohto leta.

"Nových vozňov bude 35 kusov, posledný by mal byť dodaný na začiatku roka 2021, ale väčšina bude dodaná v najbližších dvoch rokoch," opísal na utorkovej tlačovej konferencii generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Z toho bude 28 vozňov druhej triedy a sedem vozňov prvej triedy.

Interiér pôvodného vagóna Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zároveň nechá dopravca zmodernizovať 50 kusov osobných vozňov, do prevádzky by sa mali rovnako nasadzovať postupne do roku 2021. Nové aj upravené vozne by sa mali nasadzovať do vlakov na trasách Žilina - Praha a Bratislava - Košice, teda na najvyťaženejšie linky ZSSK.

Cestovanie po novom Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Čo sa týka modernizácie vozňov, tú zabezpečí pre dopravcu firma ŽOS Trnava a nové vozne vyrobí spoločnosť ŽOS Vrútky. Cena za jeden novovyrobený vozeň druhej triedy je podľa ZSSK približne 1,87 milióna eur, pri modernizovanom vozni to vychádza na približne 800.000 eur.

Jedným z dôvodom takejto modernizácie je podľa riaditeľa úseku obchodu ZSSK Karola Martinčeka aj to, že od roku 2010 sa do diaľkovej dopravy prakticky neinvestovalo. "Keď chceme konkurovať okolitým štátom z pohľadu kvality dopravy, museli sme pristúpiť k tomu, aby sme nechali vyrobiť vozne, ktoré už zodpovedajú 21. storočiu," opísal Martinček. Vozne sú zároveň podľa jeho slov pripravené aj na rýchlosti, ktoré začínajú byť v okolitých štátoch bežné. Teda 160 kilometrov za hodinu a viac.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"Na týchto nových vozňoch sú podvozky konštrukčne pripravené na rýchlosť 200 kilometrov za hodinu," dodal Martinček. Ďalším dôvodom na investície do diaľkovej dopravy je podľa jeho slov zastaraný dizajn vozňov, problémom je aj vybavenie vozňov, ako napríklad klimatizácia či toalety.

Čo sa týka nového dizajnu vozňov, je inšpirovaný Slovenskom. Poťahy sedadiel budú mať ľudový motív čičmianskeho vzoru a Dunaj bol predobrazom pre vytvorenie barových línií v reštauračných vozňoch.