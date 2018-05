FOTO Ženu chcel kvôli poistke zabiť manžel: Neuveriteľný plán, ako to plánoval zrealizovať

Vicky Cilliersová verí, že to bol šiesty zmysel. Verí tiež, že na ňu zhora dohliadla jej matka, o ktorú prišla v 16 rokoch - zomrela na rakovinu. „Myslím, že v ten deň na mňa dohliadla moja matka. Žiadna veda nevie vysvetliť, ako som v ten deň prežila,“ spomína Vicky.

Jej manžel Emile sa utápal v dlhoch. Potreboval peniaze z poistky, a tak sa rozhodol pre ohavný čin. Naplánoval smrť svojej manželky. „Keď sa zatvorili dvere od lietadla, prepadol ma panický strach. Bolo to prvýkrát, čo som niečo také cítila,“ spomína žena s tým, že ak by bola počúvala svoje inštinkty, nikdy by do lietadla nenastúpila. Za svoj život absolvovala takmer 2600 zoskokov, no pred troma rokmi, keď lietadlo stúpalo do výšky 1200 metrov, jej "niečo jej hovorilo", nech neskáče. No napriek tomu skočila. V dôsledku pádu si dolámala chrbticu, rebrá i panvu.

Emile v hlavnom padáku zauzlil laná tak, aby sa nedokázal poriadne otvoriť. Zo záložného odstránil dôležité popruhy. „Keď som padala k zemi, rozrušene sa premenilo na hnev a strach, ale panikárenie vám v tej situácii nepomôže,“ povedala Britka s tým, že ani počas desivého pádu si nepripustila možnosť, že by mohla zomrieť.

Emile Cilliers

Keď skočila z lietadla, jej hlavný padák bol neovládateľný. Odrezala ho, a pokúsila sa otvoriť záložný. Vicky vo vzduchu netušila, koľko času jej ešte do tvrdého pádu zostáva. Pod seba sa však radšej nepozerala a prebrala sa až na nemocničnom lôžku. „Pamätám si len kovovú ranu,“ tvrdí žena. Ako zázrakom si v dôsledku pádu nepoškodila miechu. Vicky po prebratí dokázala hýbať prstami na rukách i na nohách. Necítila však žiadnu hrdosť, pretože ani na sekundu jej nenapadlo, že by pád na zem neprežila.

Cilliersová prežila hlavne vďaka svojim skúsenostiam. Pristála na čerstvo zoranom poli, ktoré čiastočne spomalilo jej náraz. Ani tento zážitok ju od skákania neodradil. Aktuálne plánuje charitatívny zoskok, z ktorého celý zisk pôjde na záchrannú leteckú službu, ktorá ju transportovala do nemocnice.