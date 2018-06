FOTO Pred týmto priechodom pre chodcov by ste spomalili aj vy: Je postrachom vodičov

Okrem spomínanej bezpečnosti vidí starosta v novom priechode pre chodcov ešte jednu veľkú výhodu. Myslí si, že vďaka tomu, že odľahlé mestečko Bouila v štáte Queensland je prvé na svete, ktoré má 3D zabru, výrazne sa zvýši dopyt po cestovnom ruchu.

„Ak by boli takéto priechody pre chodcov v blízkosti nemocníc a škôl, vodiči by si oveľa rýchlejšie uvedomili, kde sa nachádzajú a spomalili by,“ povedal Britton pre zahraničné médiá.

Iný názor však vyjadril zamestnanec queenslandskej univerzity Mark King, ktorý sa špecializuje na bezpečnosť cestnej premávky. „Je to síce niečo, čo každému hneď udrie do očí, ale vodičov to môže rozptýliť. Je však pravda, že každý pred týmto priechodom automaticky spomalí, a sústredí sa len na cestu,“ povedal King.