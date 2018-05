Dievčina si rezervovala hotel s bazénom cez Booking: Po príchode hneď vytriezvela, FOTO reality

Jenny Kershaw z anglického Manchestru sa pred pár dňami podelila na Twitteri o svoju skúsenosť s hotelom vo vietnamskom meste Danang. Keď si ho pred časom rezervovala cez stránku Booking.com, bola ním očarená. Uchvátil ju najmä pohľad na hotelový bazén a nevedela sa dočkať, kedy sa v ňom vykúpe. No keď konečne dorazila do hotela, vyprskla od smiechu. Nešlo totiž o žiadny luxusný bazén na streche, ale "obyčajnú" malú vírivku. "Náš hotelový bazén vo Vietname verzus realita," stálo v komentári nad fotografiou zverejnenou na sociálnej sieti.

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd — Jenny Kershaw (@jennykershawx) 12. mája 2018

Na fotke stránky ponúkajúcej ubytovanie je bazén zachytený z takého uhla, že vyzerá ako nekonečný a ešte k tomu s krásnym výhľadom na mesto. No v skutočnosti je to vírivka, do ktorej sa dostanete pomocou malého rebríka, na ktorý sa dokonca ani nezmestilo celé slovo "welcome" (vitajte).

Keď sa o tom dozvedeli predstavitelia Booking.com, kontaktovali Jenny a požiadali ju, aby podala oficiálnu sťažnosť. Tá to však odmietla, pretože nie je nahnevaná, celá situácia ju naopak pobavila. Stránka navyše odvtedy pridala do inzerátu na dotyčný hotel slovo "jacuzzi", aby bolo jasné, že nejde o žiadny bazén, ale len o vírivku.