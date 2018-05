Najnechutnejšie VIDEO z dovolenky: Keď to uvidíte, prejde vás chuť kúpať sa v bazéne

FLORIDA - Niekto sa chodí na dovolenku zbavovať stresu a starostí, iný využije príležitosť aj na oveľa "praktickejšie" veci, ako je iba nejaká duchovná obroda. Presne takú skúsenosť majú návštevníčky hotelového bazéna na Floride, ktoré na video zachytili, ako si v ňom istá žena holí nohy a vôbec ju netrápi, že pár centimetrov od nej vo vode šantia deti. Zo záberov sa mnohým robí nevoľno, keď si predstavia, že by sa v takom bazéne mali kúpať.

Mať hladké nohy na dovolenke je pre niektoré ženy možno priorita, ale čo doviedlo túto osobu na bizarnú myšlienku, že bazén je vhodným miestom na holenie, je naozaj ťažké povedať. Pritom sa tvári, že ide o tú najprirodzenejšiu vec a okrem autoriek videa to vyzerá, že si jej nechutný počin nikto iný ani nevšimol. Deti sa popri nej pokojne kúpu ďalej.

Záznam bol zverejnený na stránke Reddit a zhliadli ho už desaťtisíce ľudí, z ktorých si mnohí neodpustili nahnevané komentáre. "Je to také nechutné. Predstavte si, že si nechcene glgnete vody, čo sa občas pri plávaní stane, so všetkými tými chlpmi v nej," napísal jeden z užívateľov.

Ďalší, ktorý pracoval ako plavčík, priznal, že táto práca ho naučila jednému, a to že ľudia sú nechutné zvieratá. Iný si tiež zaspomínal na svoju prácu pri bazéne. "Z nejakého dôvodu priťahoval to najhoršie z ľudstva. Po tejto skúsenosti by som sa vo verejnom bazéne nikdy nekúpal," dodal.