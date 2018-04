FOTO Zoznámenie dvojice viedlo k nečakanému odhaleniu: Toto snáď nie je ani možné!

LOUISIANA - Americký pár Anthony a Jamie Burkettovci sa zoznámili náhodou cez aplikáciu Tinder. Jamie totiž zaujalo číslo v e-mailovaj adrese neznámeho muža, ktoré sa zhodovalo s dátumom jej narodenia. Po tom, ako zistili, že im osud už v minulosti skrížil cesty, nebrali to iba ako náhodu, dali sa dohromady a vyšlo to.

Ku kurióznym faktom sa v roku 2015 dopracovali Anthony a Jamie, keď si navzájom počas komunikácie cez aplikáciu Tinder menili telefónne čísla. „Zaujalo ma číslo 11493, ktoré mal v e-mailovej adrese. Bol to môj dátum narodenia, 14. január 1993,“ hovorí mladá žena pre britské Metro. Zostala vraj v šoku, keď jej vtedy neznámy mladík oznámil, že je to deň, kedy sa narodil. Obaja to brali ako osud, ktorý ich náhodne opäť spojil, a dohodli si rande. „Rozosmiala som sa, keď som videla, ako drží pri večeri príbor. Bol totiž ľavák ako ja,“ hovorí Jamie.

Ako neskôr zistili, obaja sa narodili nielen v jeden deň, ale aj v rovnakej nemocnici. „Ja som vyrastala v Mandeville a Anthony v Lorangere. Mestá sú od seba navzájom vzdialené približne 30 kilometrov a naše mamy rodili na tom istom oddelení v nemocnici East Jefferson v Metairie,“ usmieva sa mladá žena.

Rodičia sa vraj snažili rozpamätať sa, či sa náhodou nestretli, ale nikto si na nič nespomenul: „Možno sme spolu ležali vedľa seba v jednej izbe. Anthony sa narodil o 11. 35 predpoludním, ja o 18.00 večer.“ Keď oslavovali prvé spoločné narodeniny, najväčšiu radosť mala Jamie. Vyrastala totiž s dvomi bratmi – dvojičkami a vždy im vraj trochu závidela, že oslavujú spoločne. Dvojica sa už zosobášila a momentálne si užíva svadobnú cestu na Barbadose.