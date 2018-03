VIDEO chorej zábavy trúchliacich na pohrebe: Polonahé striptérky ako symbol bohatstva

Striptérky tancujú na pohrebe

PEKING - Hudba hlasno hrajúca z reproduktorov, striptérky tancujúce do rytmu a diváci, ktorí ich vystúpenie sprevádzajú obdivným pískaním. To je obraz, aký je v niektorých častiach Číny možné vidieť počas dosť nezvyčajnej príležitosti - a to počas pohrebu, napísal spravodajský serveri BBC News.