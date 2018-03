Žena totálne pokazila svadbu na pláži: Okamih na FOTO, ktorý vyvolal salvu smiechu

Istému dievčaťu z Adelaide sa podarilo zachytiť naozaj bizarný moment. Zatiaľ čo na pláži postávala skupinka svadobčanov a mal sa tu odohrať najvýznamnejší deň páru, ktorý chcel spečatiť manželský sľub, hneď za ich chrbtami ležala na piesku rozvalená polonahá žena.

Podľa autorky snímky, ktorá sa dostala na instagramovú stránku s názvom Shit Adelaide, žena vyzerala, že spí a pravdepodobne vôbec netušila, čo sa okolo nej deje. Svadobčania asi nemali to srdce ženu budiť a radšej ju ignorovali. "Bolo to len meter od nich a vyzeralo to dosť smiešne," uviedla dievčina pre Daily Mail Australia.

Internetoví užívatelia si na nezvyčajnom výjave naozaj zgustli. "Haha, dúfam, že na našej svadbe toto nebude nikto robiť," uviedol jeden z nich. "Myslel som si, že je to mŕtve telo, čo by bolo predsa len trochu horšie," prejavil čierny zmysel pre humor iný.

Identita ženy však nebola odhalená a či došlo k nejakej interakcii medzi ňou a svadobčanmi, zostáva zahalené rúškom tajomstva.