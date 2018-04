Mladík si objednal rifle z internetu: Po otvorení balíka neveril vlastným očiam, FOTO ako dôkaz

Objednávať si oblečenie cez internet má viacero úskalí, s ktorými musí zákazník vopred rátať. Väčšinou sa stane, že mu nesedí veľkosť alebo materiál nie je taký, aký si podľa popisu predstavoval. Dylan Evans sa však musel popasovať s trochu iným problémom. Namiesto riflí mu doručili niečo úplne iné.

Keď mladík balík otvoril, na prvý pohľad odhadol, že sa v ňom nenachádzajú žiadne čierne nohavice. Dostali sa k nemu omylom totiž ženské šaty vo výraznej červenej farbe. Namiesto toho, aby ich však Dylan okamžite zabalil, poslal späť a žiadal od obchodu výmenu, najprv si ich vyskúšal a fotografiu zverejnil na twitteri.

Ayy @ASOS (I might be wrong) but, I’m pretty sure you’ve sent me the wrong order... pic.twitter.com/mFRTi3yg6T