Sociálne siete nás totálne pohltili: Ak máte tieto vlastnosti, patríte k závislým

RÍM - Nie je to tak celkom vina len sociálnych sietí. Tie síce využívajú dômyselné mechanizmy na to, aby vyplnili čo najväčšiu časť nášho času, sú to automatickí prenášači dopamínu a zaplavujú náš mozog pocitmi radosti. Avšak otročenie Facebooku, Instagramu alebo Snapchatu závisí aj od našej osobnosti, píše taliansky denník La Repubblica.