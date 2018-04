Matka (41) mala 14 rokov strašné bolesti chrbta: Keď zistila príčinu, zostala v šoku

JACKSONVILLE - Žena z americkej Floridy po štrnástich rokoch konečne zistila, čo je príčinou jej prenikavej bolesti v chrbte. Môže za to časť ihly, ktorú v nej zabudli lekári predtým, ako porodila. Ich chybou bude zrejme pociťovať doživotné následky.

Štyridsaťjedenročná Amy Brightová priviedla na svet svoje šieste dieťa, syna Jacoba, cisárskym rezom v nemocnici v meste Jacksonville v roku 2003. O dva mesiace nato začala pociťovať silné bolesti chrbta, ktoré jej odvtedy poriadne skomplikovali život. Žiadny z lekárov, ktorých navštívila, nedokázal odhaliť príčinu jej ťažkostí. Namiesto toho pacientke predpisovali lieky proti bolesti či svalové relaxanty na uvoľnenie bolestí. Nedávno sa konečne dozvedela, čo ich spôsobovalo. Vyšetrenie počítačovou tomografiou odhalilo, že v chrbtici mala po celý ten čas kúsok ihly dlhý tri centimetre.

Do tela Američanky sa ihla dostala po tom, ako sa zlomila epidurálna ihla, ktorú jej vpichli pri pôrode Jacoba. To následne viedlo k rozsiahlemu poškodeniu nervov v oblasti, kvôli čomu Amy nedokáže poriadne hýbať ľavou nohou. "Zakaždým, keď chodím, zohýbam sa, alebo spím, tá ihla sa mi hýbe v chrbtici. Bolí to ako čert. Štrnásť rokov sa mi kvôli nej formuje v chrbtici zjazvené tkanivo," povedala.

Brightová chce teraz nemocnicu, v ktorej rodila, žalovať. Je totiž presvedčená o tom, že personál vedel, že ihla sa zlomila, ale nič s tým nerobil. Ešte horšia je správa, že či už jej ihlu z chrbtice odstránia alebo nie, hrozí riziko, že ostane natrvalo paralyzovaná. Pravdepodobne až do konca života bude musieť užívať lieky proti bolesti a podstupovať fyzioterapiu. "Veľmi sa bojím toho, čo bude, moja noha je na tom čoraz horšie. Možno skončím na vozíku, mám naozaj veľký strach," dodala nešťastná žena.