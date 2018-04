Škandál v bardejovskej nemocnici! Bábätko zomrelo pri pôrode, ďalšia rana prišla o pár dní

Počas pôrodu sa dieťatko zaseklo v panve rodičky, nedokázala ho vytlačiť. Lekárom sa ho nepodarilo vytiahnuť. Bábätko sa narodilo mŕtve a rodičia vinia zo smrti dcérky lekárov. V pitevnej správe totiž stojí, že Lorianka mala odtrhnutú krčnú chrbticu od lebky. Pochovali ju v pondelok. "Oni ju zabili, lebo decko vyšlo s hlavičkou zdravé," povedal Stanislav pre televíziu Markíza. "Som potlačila asi štyri razy, vyšla dcéra s hlavičkou a už jak mala ísť ramenom, zasekla sa," opísala pôrod mamička Elena s tým, že sa rozbehol spontánne. Doplnila, že dieťatko mal lekár povytiahnuť a otočiť, vtedy zrejme došlo k najhoršiemu.

Rodiacej žene zdravotnícky personál tlačil na brucho, no dieťatko von nedostal. Rodičom po náročnom pôrode povedali, že sa bábätko udusilo. "Klamal, že je zadusená, ale veď tu je to čierne na bielom, pitva ukázala, čo sa stalo," povedal otec. Pravdu sa rodičia dozvedeli z pitevnej správy. V nej stojí, že dieťa malo odtrhnutú krčnú chrbticu od lebky a zlomeninu pravého ramena. Dieťatko vážilo štyri a pol kila. Mama povedala, že si pýtala pôrod cisárskym rezom, no lekári to odmietli s tým, že dieťatko už ide.

Riaditeľ bardejovskej nemocnice zriadil komisiu, ktorá má prípad prešetriť. "Akonáhle nastali komplikácie, ktoré sa nedali vôbec predpokladať, prišli tam ďalší dvoj- až trojatestovaní pôrodníci, ktorí prevzali tento pôrod," informoval riaditeľ NsP v Bardejove Marián Petko a dodal, že pri pôrode bol kvalifikovaný atestovaný lekár. "Len už povedali čas smrti. Ja som sa spýtala sestričky, či zomrela, už len na mňa pozrela a sklopila oči," smutne opísala mama nebohého dieťatka. Rodičia plánujú dať svoj nešťastný prípad preveriť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.