Žena si nechala vytetovať obočie: VIDEO Keď sa pozrela do zrkadla, skoro odpadla od hrôzy

Neskúsený tatér urobil 21. marca z Kanyaratovej doslova maškaru. Nedokázala sa na seba ani pozrieť do zrkadla. Našla sa ale samaritánka, ktorá vie, ako si aj s takouto katastrofou poradiť. A chce to urobiť zadarmo. Mladá žena totiž nemá peniaze na to, aby si mohla dať tetovanie odstrániť, keďže kúra stojí v prepočte okolo 1300 eur.

Už po prvej aplikácii lasera sa Thajčanka cíti spokojná výsledkami a je vďačná za liečbu. "Myslela som si, že mi to obrovské obočie zostane až do konca života. Teraz som trpezlivá a čakám, ako sa to bude zlepšovať," uviedla pre miestne médiá.

Kozmetička Vilailak Nan Sundantomová použila na opravenie obočia kombináciu mikrovlákien a lasera. Kanyaratová však bude musieť podstúpiť v priebehu troch až šiestich mesiacov ešte niekoľko sedení, kým bude všetko opäť v poriadku.

"Naozaj so ženou sympatizujem. Bola to chyba a veľmi extrémny prípad. Urobím všetko pre to, aby som jej pomohla," dodala Sundantomová s tým, že naučiť sa správne tetovať obočie je umenie, ktoré si vyžaduje odborné skúsenosti, a nie nejaká hra.