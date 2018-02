Dievčina (22) vyskúšala novú pleťovú masku: Keď si ju strhla dolu, čakal ju horor na VIDEU

Genella Pabianes Carabbacanová má problémovú pleť. Nedávno sa jej dostala do rúk nová maska z čierneho uhlia a rozhodla sa ju vyskúšať. Naniesla si ju na tvár, nechala ju vyschnúť a po pätnástich minútach si ju začala strhávať. Nešlo to ale tak hladko, ako si predstavovala. Pravdou je, že to bolo doslova utrpenie, pretože maska bola na koži doslova prilepená a strhla jej väčšinu obočia. Zúfalá dievčina si totiž poriadne neprečítala návod, na ktorom je napísané, že sa maska nemá nanášať na vlasy a obočie.

Tejto katastrofe sa prizerá Genellin brat Mark, ktorý všetko nakrúca na video. Má čo robiť, aby sa nezačal rehotať, no pravdou je, že jeho sestre do smiechu vôbec nie je. Práve naopak, s hrôzou si strháva masku pomaly z tváre a bojí sa toho, čo pod ňou uvidí. S poslednými kúskami prišla zároveň o veľkú časť svojho obočia.

Po tom, ako bolo video zverejnené na internete, sa Carabbacanovej ponúklo viacero kozmetičiek, že jej pomôže obočie obnoviť. Dvadsaťdvaročná Filipínčanka priznáva, že si za to môže sama, jednoducho vraj bola hlúpa. "Je to moja chyba, mala som si pred použitím masky prečítať návod," kajá sa.