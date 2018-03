Mladík (27) prišiel od zubára a na ruke sa mu objavila hrčka: Smrteľné znamenie na FOTO

Experti z Univerzity v Britskej Kolumbii informovali v časopise New England Journal of Medicine o zaujímavom prípade. Na pravej dlani dvadsaťsedemročného Kanaďana sa pred časom objavila hrčka. Stalo sa tak po tom, ako bol u zubára. Najskôr to bola len červená škvrna, ktorá po dvoch týždňoch zmodrala a začala rásť. Mladíka v tom čase začalo pobolievať aj brucho, mal zníženú chuť do jedla a dostal horúčky, takže prirodzene dostal strach, čo sa to s ním deje.

Lekár po sérii vyšetrení nakoniec zistil, že pacient trpí endokarditídou, mimoriadne nebezpečnou srdcovou infekciou, ktorá môže mať smrteľné následky. V dôsledku zápalu sa mladíkovi na ruke vytvorila aneuryzma. Odborníci sa domnievajú, že to bolo spôsobené zanedbanou ústnou hygienou a nedávnym dentálnym zákrokom. Endokarditída totiž často vzniká práve vtedy, keď sa baktéria z úst dostane do krvného obehu, či už krvácaním alebo vďaka zapáleným ďasnám, alebo sa baktéria uvoľní počas zubného ošetrenia.

Krvné vzorky preukázali prítomnosť baktérie streptococcus salvarius, ktorá sa vyskytuje prevažne v ústnej dutine. Na základe toho potom lekári diagnostikovali endokarditídu. Je to veľmi vážna infekcia, ktorá keď zasiahne aj srdce, môže končiť smrťou pacienta. V prípade tohto mladíka zasiahla aortálnu chlopňu, ktorá reguluje prietok krvi zo srdca do hlavnej artérie. Testy taktiež odhalili prítomnosť mŕtveho tkaniva v slezine a ľavej obličke. Šírenie infekcie následne zničilo cievy zásobujúce krvou jeho ruku, v dôsledku čoho sa vytvorila spomínaná hrčka. Mladík mal šťastie, že sa tak stalo, inak by možno lekári vôbec neprišli na to, že má v tele vážnu infekciu. Po užívaní predpísaných antibiotík sa plne uzdravil a aneuryzmu mu odstránili chirurgicky.