Dievčatko (4) bojuje o život po čudnej nehode: Mamička varuje rodičov, na TOTO dávajte pozor

"Elianna priložila ústa, aby z dutej penovej tyče vyfúkla vodu, no práve vtedy to urobil niekto na druhom konci a spôsobil, že voda jej strelila priamo do hrdla," napísala Lacey na Facebooku.

Elianna ihneď vodu vypľula. Po polhodine vyzerala byť úplne v poriadku a pokračovala v hraní sa. Matka tvrdí, že žiadne komplikácie sa neobjavili ani nasledujúci deň, no ten ďalší dostala dcérka horúčku.

"Deti majú horúčky, to je normálne. Neprikladala som tomu prílišnú dôležitosť. V utorok väčšinu dňa prespala, ale celkovo vyzerala dobre. V stredu som ju poslala do škôlky, no popoludní mi volali, že sa jej horúčka vrátila," uviedla Lacey, ktorá radšej zobrala dcérku k lekárovi, ktorý jej odporučil čo najskôr zájsť do nemocnice.

"Jej srdcová frekvencia bola strašne vysoká a kyslík nízky. Pokožka dostala fialový nádych, čo naznačuje chemickú infekciu," povedala Laceyová. Röntgen preukázal zápal a infekciu spôsobenú chemikáliami z bazéna.

O dve hodiny neskôr Eliannu previezli do väčšej nemocnice, kde jej diagnostikovali aspiračnú pneumóniu. Momentálne stále dýcha pomocou kyslíkového prístroja. Keď sa jej pokúsili lekári hadičky zložiť, aby dýchala sama, hladina kyslíka jej veľmi rýchlo klesla. Na zastavenie šírenia infekcie dostala antibiotiká.

Lacey teraz povzbudzuje ostatných rodičov, aby dali pozor na vodu v bazéne a ihneď vyhľadali pomoc, ak ju ich dieťa prehltlo. "Modlíme sa, aby antibiotiká rýchlo zabrali a jej pľúca našli spôsob, ako sa zbaviť chemikálií," napísala nešťastná matka.