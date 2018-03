Zarážajúca spoveď Žilinčanky: Nevychovaní pubertiaci a ostrý výsmech do tváre, čo z nich vyrastie?

Žilinčanka v anonymnej skupine na Facebooku priznala, že do dnešného dňa netuší, kde sa stala vo výchove detí chyba. Po vlastnej skúsenosti so stredoškolákmi sa začala báť, ako bude vyzerať naša budúcnosť. Celé sa to začalo raňajším cestovaním mestskou hromadnou dopravou. V čase dopravnej špičky sa 25-ročná stredoslováčka potrebovala dopraviť do nemocnice. Vysvetlila, že je po operácií a má zákaz šoférovania. Dodala, že priateľa s autom žiaľ nemá, a tak išla MHD.

Arogantná pubertiačka

No autobus bol plný študentov a ubolená žena si potrebovala sadnúť. Podišla teda ku slečne, ktorá mohla mať cca 17 rokov. „Pôsobila veľmi milo, tak som ju oslovila, vysvetlila jej situáciu a pekne som ju poprosila,“ spomína Žilinčanka. No odpoveď tínedžerky ju poriadne šokovala. „Nie nepustím ťa, je to tvoj problém a mala si si nájsť niekoho s autom,“ odvrkla jej. Priznala, že sama zo sebou mala čo robiť, aby jej reakciu vstrebala. Keď vytriezvela zo šoku usúdila, že podráždená školáčka zrejme tiež nemá priateľa s autom, ktorý by ju vozil do školy. So smiechom dodala, že chápe jej frustráciu z MHD. Nakoniec jej uvoľnila miesto žena vo veku asi 50 rokov, ktorá jej prosbu počula.

Škodoradostní tínedžeri

No nepríjemný zážitok z emhadečky vystriedala ešte horšia skúsenosť. Keď už konečne kráčala na chirurgiu, natrafila zasa na dvoch tínedžerov. Ich cesty sa stretli pred dverami. „Jeden mladík podržal dvere, do dverí sa natlačil jeho kamarát a za ním aj mladík, ktorý držal dvere. Pred nosom mi ich zabuchli,“ napísala na Facebooku.

S prievanom vo vlasoch zostala len bezčinne stáť a v nemom úžase sa prizerala, ako sa na tom tí dvaja bavia. „Tak si hovorím, kde sa stala chyba? Nech som bola v akomkoľvek adolescentskom veku, vždy som mala úctu voči druhému, pochopenie a slušnosť,“ pýta sa 25-ročná žena. Priznala, že nikdy by jej svedomie nedovolilo, aby sa takto správala voči druhému.

Na záver vyzvala mamičky z jej mesta, aby dohovorili svojim deťom. „Prosím maminky zo Žiliny, vychovajte si tých svojich nevychovancov,“ uzavrela Slovenka.