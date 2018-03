VIDEO Natalia (27) zažila na letisku poníženie: Kvôli príručnej batožine ju nepustili do lietadla

CHICAGO - Natalia cestovala spolu so svojou mamou Annou do New Jersey. No na Medzinárodnom letisku O'Hare v Chicagu zažili poriadnu nepríjemnosť zo strany pracovníčky letiska. Natalia tvrdí, že obe hlboko ponížila a navyše ich aj verbálne napadla. Celý incident je nahraný na videu.

Natalia Rutkowskiová (27), ktorá 12. februára cestovala spoločne so svojou matkou Annou (58) z Chicaga do New Jersey, musela čeliť nepríjemnej potýčke s pracovníčkou letiska O'Hare.

Striktná pracovníčka letiska vzala Anninu príručnú batožinu a vložila ju do nosiča, aby prekontrolovala, či spĺňa požadovaný rozmer. Tu nastal konflikt. Hoci sa taška do nosiča vtesnala, pracovníčka to videla inak. Keď sa napätá situácia začala stupňovať, Anna začala roztržku natáčať na video.

Rozhorčená pracovníčka po niekoľkonásobnom vysvetlení, ktoré dopĺňala výraznými gestami, jasne obom pasažierkam na piktograme zdôrazňovala, že ich batožina je priveľká. Anna s dcérou ju presviedčali, že nemá pravdu a ich batožina je v poriadku. „Bol to istý rozmer, ktorému sa musela batožina prispôsobiť. No pracovníčka nám zakázala jej vôbec ukázať, že taška sa do nosiča zmestí,“ povedala zahraničným médiám Natalia. „Žena bola veľmi hrubá a arogantná,“ dodala.

Do vzniknutého nedorozumenia sa zapojili aj ďalší dvaja zamestnanci letiska. Tí sa zastali svojej kolegyne a jeden z nich povedal, že ich taška je príliš veľká, a vytiahol ju von z nosiča. Dodal, že kvôli jej nevyhovujúcim rozmerom musia uhradiť poplatok vo výške 25 dolárov (cca 20 eur).

Vzniknutý incident pritiahol oči verejnosti. Natalia a Anna sa začali cítiť veľmi nepríjemne, keďže sa na nich všetci dívali. Cestujúce sa zhodli na tom, že nerozumejú, prečo sa s tým tak zaoberali. Celá tá trápna situácia im prišla až smiešna, a to v tom horšom ponímaní. „Mojej matke bolo do plaču. Celou situáciou bola zaskočená a nikdy sa nestretla s takým ponížením,“ priznala Natalia.

Nakoniec bolo ženám oznámené, že nemôžu nastúpiť na palubu lietadla.