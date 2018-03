FOTO Lekár označil matku za paranoidnú a jej dcérku (†6) poslal domov: O pár hodín zomrela

MANCHESTER - Anglickom rezonoval šokujúci prípad milujúcej matky, ktorú lekári označili za paranoidnú. A to len preto, že sa bála o svoju ťažko chorú 6-ročnú dcérku, ktorá po zlej diagnostike umrela. Napriek tomu, že dieťa trpelo vysokými horúčkami a chronickou únavou, lekár zanedbal jej vyšetrenie a matke povedal, že nejde o nič vážne. Dievčatko poslal domov. Ťažkosti sa však vrátili a na pomoc už bolo neskoro.

Kirsty Ermenekliová (32) sa so svojom 6-ročnou dcérkou Layalou prvý raz vybrala do anglickej nemocnice Royal Oldham vo februári roku 2017. Tvrdila, že u jej dieťaťa sa v poslednej dobe vyskytujú vysoké horúčky, pocity letargie a trápia ju aj rôzne iné ochorenia. Layala mala na bedre veľkú vyrážku. No lekár Kristy oznámil, že ide len o obyčajnú vyrážku s modrinou a napriek pochybnostiam zdravotnej sestričky ju lekár poslal naspäť domov.

Kirsty Ermenekliová (32) so svojou dcérkou Layalou (†6)

Príznaky podcenenej choroby však neutíchali, práve naopak, stupňovali sa. Dievčatko sa ďalej trápilo so zákernou chorobou, ktorá ju stála život. Layala bola následne prijatá na detské oddelenie, kde bojovala o život. Osem hodín po príchode do nemocnice však umrela. Vysvitlo, že v skutočnosti trpela vážnou meningitídou.

Kristy Ermenekliová zahraničným médiám povedala, že mala z lekárov skôr dojem, že na sa ňu pozerali ako na paranoidnú matku, ktorá to len zbytočne prežíva. Vraj ju ani dostatočne neinformovali o zdravotnom stave jej dieťaťa. Užialená matka dodala, že doma má ešte dve deti a teraz je ešte viac paranoidná. „V tom čase som si myslela, že Layala je v tých najlepších rukách,“ dodala uplakaná Kristy.