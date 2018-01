Pasažieri lietadla boli zhrození: Žena (43) si dala hlavu pod deku a urobila mužovi (41)...

Podľa policajnej správy cestujúci svedčili o tom, že Kohnová, ktorá mala hlavu strčenú pod dekou, poskytla Boehmovi v lietadle orálny sex. Žena, ktorá sedela za párom, uviedla, že akt trval 5 až 10 minút. Kohnová však jej slová poprela a tvrdila, že hlavu mala pod prikrývkou iba dve sekundy a išlo o žart.

'Vtip? Nie podľa toho, čo som videla," dodala Ronda Albersová pre Star Tribune. "Hovorím to preto, že podľa pohybu prikrývky a hlavy pod ňou, bolo dosť jasné, o čo ide." Keď letuška vzala dvojici deku, Kohnová sa vyhrážala, že podá sťažnosť, uviedla ďalšia svedkyňa.

Albertsová ešte prezradila, že keď dvojicu odhalili, Boehm sa naklonil dozadu, aby si mohol lepšie zapnúť zips na nohaviciach. Ešte pred odletom podľa policajnej správy Kohnová vyvolala konflikt so stevardom. Žiadala totiž pivo, ktoré jej odmietli dať.

Svedkyňa dodala, že Kohnová sa po nástupe do lietadla sťažovala, že mohli zostať dlhšie v bare, aby sa viac napili a mohli si zafajčiť. Pár však obvinenia odmieta a chce proti ním bojovať. "Máme právnika. Je to vtip ... To je všetko, čo môžem povedať," uviedol Boehm.