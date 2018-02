Chlapec sa zveril otcovi s hrozným tajomstvom: Rodič mu namiesto pomoci spálil genitálie

Doktor Hussain Al Shamarani bol po útoku oslovený otcom, ktorý chcel od neho radu. Psychológ na Twitteri prezradil, že otec skutočne veril, že urobil správnu vec, keď na pohlavné orgány svojho syna použil horúcu žehličku.

"Tento muž prišiel požiadať o radu, nevedel, že jeho čin ešte viac poškodil zdravie a duševný pokoj dieťaťa," povedal podľa portálu Stepfeed.com.

"Existuje toľko podobných prípadov, keď sa rodičia rozhodnú potrestať dieťa po útoku, alebo sa jednoducho rozhodnú, že mu neposkytnú pomoc, ktorú skutočne potrebuje," dodal.

Po zverejnení prípadu, ktorého sa chopili saudskoarabské médiá, sa na internete strhla búrlivá diskusia. "Takto sú naprogramované ich mozgy, obviňovať obeť za obťažovanie," napísal jeden z užívateľov na Twitteri. "Niektorí ľudia nie sú schopní byť rodičmi," uviedol iný.

V komentároch bolo upozornené aj na to, že v krajine je nedostatok telefonických liniek, kde by mohli obete anonymne nahlásiť zneužitie a zveriť sa so svojou traumou.