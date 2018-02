Zvláštne predstavy Britov o dovolenke v zahraničí: Ich sťažnosti vás dostanú do kolien

Ilustračné foto

LONDÝN - Mohlo by sa zdať, že s rozvojom internetu, ktorý ponúka všetky informácie po niekoľkých kliknutiach, nemôže cestovateľov odchádzajúcich do cudziny na dovolenku nič zaskočiť. Ako ale dokazujú sťažnosti britských turistov, ktoré zo serveru TripAdvisor vybral spravodajský server The Sun, stále sa nájdu takí, ktorí sa dokážu sťažovať aj na tie najabsurdnejšie veci.