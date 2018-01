FOTO Mamička skoro odpadla, keď vytiahla vypratú bielizeň: TOTO dali deti do sušičky

MAIDSTONE - Mamička dvoch malých dievčat má doma poriadne veselo. Svedčí o tom jej bizarná príhoda, s ktorou sa podelila na sociálnej sieti. Priznáva, že keď sa to stalo, bola zhrozená, no dnes sa na svojich kreatívnych dcérach smeje. Pozrite sa, čo jej vyparatili.

Dve malé dcérky si pre svoju matku, Lauren Jane Hampshirovú (34) a svojho otecka pripravili netradičné prekvapenie. Sophia (4) a Siena (2) dosiaľ z nezistených rodičovských dôvodov dali do sušičky s bielou bielizňou 30 voskových farbičiek.

„Sušička, ktorú máme v kuchyni oproti práčke, bubnovala asi hodinu. Pozrela som sa na ňu z jedálne, kde som sedela za stolom,“ povedala pre zahraničné médiá Lauren. „Všimla som si, že voda v nej je veľmi tmavá na to, že som dala sušiť bielu bielizeň,“ dodala k svojmu kurióznemu zážitku Lauren. Po jej otvorení sa prekvapená mamička nestíhala čudovať. Keď začala zo sušičky vyberať bielizeň, nebola biela, bola multifarebná. Spolu s bielizňou so sušičky vyberala aj pomaľované papierky z voskoviek. Mamička teraz so smiechom spomína, že vtedy si uvedomila, čo sa práve udialo.

Lauren Jane Hampshirová s manželom a ich dvoma dcérami

„Ej, tak toto sa stane, keď sa vám čírou náhodou dostanú voskovky do sušičky s bielou bielizňou,“ napísala Lauren k svojej bizarnej fotke na svojom Facebooku.

Takto vyzerala pôvodne biela bielizeň, keď ju Lauren vytiahla so sušičky.

Mladá mamička zároveň priznala, že na svete existujú len dvaja vinníci. No ani jedna z jej dcér sa k činu nepriznala. S humorom dodáva, že zatiaľ to vyzerá tak, že tridsať voskových farbičiek sa do sušičky dostalo len "náhodou". Lauren si abstraktnú bielizeň chcela ponechať a nosiť ju ako extravagantné kúsky. Nakoniec však putovala do koša, pretože všetko zavoskované oblečenie bolo príliš mastné.