Tragický osud manželov, ktorí prišli o šesť detí: Keď otehotnela tretíkrát, lekár ju šokoval

MOUNTAIN HOUSE - Manželia Amy a Chad Kempelovci si prešli hotovým peklom. Po štyroch tragických potratoch a úmrtí predčasne narodených dvojičiek sa mladej žene podarilo vynosiť dve zdravé deti. S odstupom času sa dozvedela, že je opäť tehotná. No to, čo jej povedal lekár, ju zarazilo. Manželia teraz vychovávajú sedem detí.

S manželským párom z Kalifornie sa život nemaznal. Amy Kempelová v minulosti štyrikrát potratila. Po opakovanej tragédií sa manželia dočkali zázraku. Amy čakala dvojičky. Všetko nasvedčovalo tomu, že budú v poriadku. No tragický osud z minulosti sa opäť zopakoval. Manželia dostali ďalšiu ranu. Ich dvojičky sa narodili predčasne, a to v 22. týždni tehotenstva. Pôrod žiaľ neprežili.

Tehotná Amy a Chad so svojimi dcérami

Amy (34) a Chad (36) podstúpili liečbu plodnosti, na základe ktorej Amy porodila dve zdravé deti. Ich rodina sa rozrástla o dve dcérky. Staršia má tri a jej mladšia sestrička má rok. Amy a Chad konečne našli svoje životné šťastie a neskôr žena opäť otehotnela. No to, čo sa Amy a Chad dozvedeli na kontrole u lekára, ich zarazilo. Po tragickej minulosti im osud zoslal pätorčatá, ktoré sa síce narodili predčasne, ale zdravé. Amy na svet priviedla troch chlapcov a dve dievčatá.

Snímka pätorčiat z ultrazvuku

Deväťčlenná rodina z Kalifornie to teraz nemá vôbec jednoduché. Prostredníctvom verejnej zbierky Go Found Me sa mladí rodičia rozhodli vytvoriť verejnú zbierku. O svoj životný príbeh sa podelili s ľuďmi, vďaka ktorým sa im podarilo vyzbierať takmer 11-tisíc eur pre svojich sedem detí.