Slovenka svojím PRIZNANÍM uzemnila všetkých mužov: Toto by si mal prečítať každý chlap

V skupine Priznania žien sa Slovenka podelila o to, čo ju vo vzťahoch najviac trápi. Svoje silné priznanie cieli na mužov, ktorým chce pootvoriť oči. Ženu ako takú prirovnala k autopilotovi, ktorý sa volá "Musím".

Žena sa snaží mužom vysvetliť, že aj keď to mnohokrát tak nevyzerá, ich ženy sa vždy nemusia cítiť „vo svojej koži,“ a napriek tomu im to nedávajú najavo. Vo svojom priznaní sa mužov pýta, koľkokrát sa im stalo, že ich partnerka či manželka im povedala, že sa necíti dobre a napriek tomu jej nepomohli. Zmieňuje sa o tom, ako mnohí muži zmýšľajú. „Asi nie je až taká chorá, keď môže upratať, navariť, pracovať nadčasy a postarať sa aj o deti,“ píše Slovenka, ktorá poukazuje na zaslepené vnímanie mužov.

Zároveň zdôraznila, že mnoho chlapov sa ani svojich žien neopýta, či im s niečím netreba pomôcť. Svojím anonymným príspevkom na mužov apeluje, aby sa správali k svojim ženám o niečo pozornejšie a boli im nápomocní. Obzvlášť vtedy, keď ich pomoc potrebujú najviac. Mužom tvrdí, že každá rozumná žena, ktorá je nejakým spôsobom oslabená, bude vďačná aj za obyčajnú šálku horúceho čaju, ktorý jej pripravíte s láskou.

Ženského autopilota s vlastnosťou "Musím" ďalej prirovnáva k všednému dňu ženy, no s tým rozdielom, že niečo nie je v poriadku. „Od utorka na mňa niečo lezie. Dnes ráno som si namerala takmer 38-stupňovú teplotu a zajtra idem do práce lebo MUSÍM. Nie, nikto ma nenúti. Je to môj prístup,“ uviedla ako vzorový príklad k zmienenej problematike. Slovenka ďalej melancholicky spomína na svoje detstvo, v ktorom, keď bola chorá, nikto od nej nič nečakal.

Spomína, ako ju mama zababušila do teplej postele, doniesla jej horúci čaj a plno ovocia. Priznáva, že vtedy mohla celý deň preležať v posteli a v pokoji sa liečiť bez toho, aby od nej niekto niečo očakával. „Nemusela som variť, prať, venčiť psa či pracovať,“ píše na Facebooku žena, ktorá k svojmu tvrdeniu dodala, že rovnako od nej ani nikto nežiadal, že keď je celý deň doma, tak poupratuje celú domácnosť.

V závere svojho priznania píše, že ani ona nemá žiadne superchopnosti, ale vie oceniť snahu a pomoc svojho priateľa. Taktiež sa skláňa pred ženami, ktoré toto všetko aj napriek tomu, že sa cítia „pod psa,“ dokážu. „Klobúk dolu pred tými ženami, ktoré to dávajú ešte aj so starostlivosťou o deti, nedajbože tiež choré,“ napísala Slovenka v skupine Priznania žien.