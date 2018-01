Srdcervúca FOTKA starčeka, ktorý prišiel o všetko, rozplakala celý svet

Ali Mese (83), osamelý starček žijúci v provinčnom tureckom mestečku si nechtiac podpálil svoj drevený domček. Požiar vyvolal, keď sa snažil rozpáliť kachle za pomoci plynu. Oheň sa rýchlo rozšíril a drevený dom vyhorel do tla. Našťastie sa Alimu a jeho rodine podarilo horiaceho z domu bezpečne ujsť.

Ali Mese (83) a jeho mačka Sarikiz

Turecký dôchodca choval niekoľko mačiek, no napriek veľkej snahe zachrániť ich pred plameňmi sa mu podarilo dostať von len jednu. Mačička Sarikiz mu ostala po tragédií ako jediná.

Fotografia starčeka s mačkou, ktorá dojala celý svet

Ešte predtým ako Alimu vyhorel celý dom, susedia zalarmovali hasičov. No požiar sa v drevenom dome rozšíril takou rýchlosťou, že vyhorel do tla. Starček utrpel pár ľahkých popálenín, ktoré mu ošetrili v miestnej nemocnici.

Deň po tragédií sa 83-ročný starček vrátil z nemocnice k svojmu domčeku. Na obrovskú spúšť sa díval so slzami v očiach. No verejnosť najviac zarmútila fotografia, ako smutný Ali zviera vo svojich rukách to posledné, čo mu ostalo. Malá mačka menom Sarikiz, ktorej meno možno pretlmočiť ako „Blondínka.“

Ali Mese (83) opúšťa nemocnicu

Silné emócie ľudí chytili za srdce tak, že prostredníctvom verejnej zbierky GoFundMe vyzbierali pre Aliho a jeho rodinu takmer 6-tisíc eur na nový domov.

​