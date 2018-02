Psychopat spôsobil požiar metra: Ohnivé inferno zabilo 198 ľudí, strašidelné VIDEO tragédie

Teguský požiar vypukol v súprave metra tesne predtým, než vošla do stanice Čungangno v centre mesta. Potom sa plamene rozšírili aj do druhého vlaku, ktorý vošiel do rovnakej stanice. Oheň založil nezamestnaný bývalý taxikár Kim Te-han (56), ktorý zostal po mŕtvici ochrnutý a trpel depresiami. V metre chcel spáchať samovraždu. Sám sa ale zachránil a týždeň po požiari ho zadržala polícia. V auguste 2003 bol odsúdený za podpaľačstvo a vraždy na doživotie, o rok neskôr vo väzení zomrel.

Nešťastie v rannej špičke zhoršil postup dispečerov a rušňovodičov aj zlé bezpečnostné systémy. Napríklad druhý vlak dostal pokyn vojsť do stanice, kde už horelo. Rušňovodič len nakrátko otvoril dvere a zase ich zavrel v domnení, že zabráni vniknutiu dymu do súpravy. Potom utiekol a vzal so sebou kľúč, ktorým sa ovládajú dvere. Myslel si, že sú všetky odblokované. Lenže neboli, takže asi 80 pasažierov zostalo uväznených v súprave.

Medzitým automatický požiarny detektor zablokoval prívod energie do oboch súprav, takže nemohli zo stanice odísť. Vo vlakoch neboli hasiace prístroje a v stanici neboli inštalované rozstrekovače ani núdzové osvetlenie. Mnoho ľudí sa tak udusilo, pretože v zmätku a tme nenašli cestu von zo stanice. K trestu päť a štyri roky väzenia boli za nedbalosť odsúdení rušňovodiči oboch vlakov.

Metro v Tegu sa stalo miestom aj tretieho najhoršieho nešťastia v podzemnej dráhe, a to ešte predtým, než bolo dostavané - 28. apríla 1995 v jeho šachte pri budovaní vybuchol plyn, ktorý zabil 109 ľudí a vyše 230 zranil.