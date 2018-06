Žena (†47) sa vybrala vyvenčiť svojich miláčikov: VIDEO Osudová chyba, predátor ukončil jej život

DAVIE - V americkom meste Davie v štáte Florida zabil aligátor ženu, ktorá bola na prechádzke so psami. Tamojšie úrady v sobotu informovali, že telo obete vytiahli z jazera v Silver Lakes Rotary Nature Park.

Štyridsaťsedemročnú Shizuku Matsuki videli naposledy nažive práve pri jazere. O niečo neskôr našli na brehu jej psy, ktoré štekali na vodnú hladinu. O niekoľko hodín neskôr vytiahli z jazera takmer štvormetrového aligátora, ktorý mal v žalúdku ľudskú ruku.

Zástupcovia Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) uviedli, že podľa predbežných výsledkov vyšetrovania Matsuki vtiahlo zviera do vody a usmrtilo. Aligátor poranil aj jedného zo psov. Noviny Miami Herald na základe výpovede suseda uviedli, že manžel obete nebol v čase útoku doma, no manželke hovoril, aby sa nezdržiavala pri jazere.