Krajinu sužuje epidémia zombie drogy: VIDEO Toxická hmota má desivé následky

Ilustračné foto

BOGOTA - Kolumbia býva obvykle spájaná s nelegálnou produkciou kokaínu, ktorý odtiaľ prúdi do zvyšku sveta. V posledných rokoch sa ale naopak do Kolumbie začala dostávať veľmi nebezpečná droga pôvodom z Ruska. Jej šírenie podporujú bezškrupulózni díleri, ktorí predávajú dávku v prepočte za zhruba 1,2 eur - aj s injekčnou striekačkou, napísal britský denník The Sun.