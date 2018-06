Trump chce Rusko vrátiť do skupiny vyspelejších: Jednoznačne patria do G7, myslí si

"Rusko by malo byť na tejto schôdzke," povedal Trump novinárom v Bielom dome pred odletom do kanadského Québecu na každoročný summit G7. "Mali by dovoliť Rusku vrátiť sa, pretože by sme mali mať Rusko za rokovacím stolom," dodal.

Agentúra AP pripomína, že Rusko vylúčili z tejto elitnej skupiny v roku 2014 za trest za anexiu Krymu a za jeho podporu proruským separatistom na Ukrajine. Tento krok podporili ostatní členovia zoskupenia vrátane USA, Kanady, Japonska a štyroch európskych štátov.

Tohtoročný summit G7 sa zameria na rokovania o obchode. Spojenci USA sa budú snažiť presvedčiť Trumpa, aby zrušil nedávno uvalené clá na dovoz ocele a hliníka, ktoré môžu podľa ich obáv viesť k obchodnej vojne, dodáva agentúra DPA.

Podporili ho

Nový taliansky premiér Giuseppe Conte vyjadril v piatok podporu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na opätovné prijatie Ruska do skupiny priemyselne najvyspelejších štátov sveta, známej ako G7. "Rusko by sa malo vrátiť do G8. Je to v záujme všetkých," napísal Conte na Twitteri z Kanady, kde sa na summite G7 predstaví na medzinárodnej scéne po prvý raz ako taliansky líder.

Agentúra Reuters pripomína, že nová talianska vláda už signalizovala, že sa pravdepodobne prikloní k proruskému smerovaniu svojej zahraničnej politiky a vyzvala na zrušenie hospodárskych sankcií voči Moskve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Trumpov výrok o tom, že Rusko by sa malo zúčastniť summitu G7, uviedol: "Rusko sa zameriava na iné formáty, mimo G7."

