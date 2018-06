Trump označil svoju cestu do Singapuru za mierovú misiu: KĽDR sa má na čo tešiť

LA MALBAIE - Blížiaci sa samit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v Singapure je podľa šéfa Bieleho domu jedinečnou príležitosťou pre KĽDR. Trump to vyhlásil v sobotu na samostatnej tlačovej konferencii v kanadskom La Malbaie, kde vrcholí dvojdňový samit skupiny G7.

Dodal, že stretnutie s Kimom "dopadne veľmi dobre", pričom vodca KĽDR je pripravený spraviť pre svoj ľud "niečo veľmi pozitívne", cituje Trumpa agentúra AP. Svoju cestu na historický samit, ktorý sa uskutoční v utorok, označil prezident USA za "mierovú misiu". Trump zároveň avizoval, že z kanadského stretnutia odíde o niekoľko hodín predčasne.

Ďalšou záležitosťou, o ktorej sa Trump zmienil na tlačovej konferencii, bolo opätovné prijatie Ruska do skupiny G7. Podľa neho by to prospelo všetkým krajinám. Rusko bolo vylúčené v roku 2014 pre anexiu Krymu a podporu proruských povstalcov na Ukrajine.

Americký prezident vyhlásil, že Rusko by sa malo vrátiť medzi krajiny G7. Podľa neho by takýto krok bol výhodný pre všetky štáty patriace do skupiny. Trump rozprával o návrate Ruska už pred príchodom na stretnutie G7 v Quebecu, kde svoj názor zopakoval v sobotu. "Chceme zabezpečiť mier vo svete. Nechceme sa hrať," vyjadril sa a dodal, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa o tom ešte nerozprával.

Trump tiež varoval zahraničné krajiny, aby nepristupovali k recipročným opatreniam voči USA po tom, ako Washington uvalil colné tarify na dovoz ocele a hliníka z Kanady, EÚ a Mexika. "Ak podniknú protiopatrenia, spravia veľkú chybu," vyhlásil Trump. Dodal, že USA sú "veľmi blízko" dosiahnutia novej Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).

Americký prezident na záver tlačovej konferencie - svoje prvej sólovej za vyše roka - obhajoval rozhodnutie neustále kritizovať tlač, a to domácu i zahraničnú. Novinárom povedal, že "vymyslel výraz fake news - falošné správy", pretože mnohé americké médiá sú podľa neho "veľmi nečestné". Túto stratégiu prevzali aj ďalší svetoví lídri.