Unikla nahrávka, britský minister v nej pripúšťa najhorší scenár: Brexit môže skončiť krachom

Podľa Buzzfeedu Johnson na stredajšej súkromnej večeri s podporovateľmi brexitu taktiež priznal svoj narastajúci obdiv k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten by podľa jeho slov viedol rokovania s Bruselom o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ omnoho razantnejšie.

"Predstavte si, keby brexit robil Trump. Išiel by do toho čertovsky tvrdo. Všetko by sa rozpadlo, nastal by všade chaos. Všetci by si mysleli, že sa zbláznil. Lenže ono by to niekam mohlo viesť," povedal šéf britskej diplomacie, ktorého citovala spravodajská televízia Sky News.

Johnson pred členmi skupiny Conservative Way Forward (Konzervatívna cesta vpred) povedal, že rokovania s Bruselom spejú do fázy, keď budú Briti "bojovnejší". Pripustil, že brexit môže skončiť krachom. "Musíte sa zmieriť s tým, že to môže skončiť aj krachom. Nechcem, aby niekto vtedy panikáril. Žiadnu paniku," vyhlásil Johnson, ktorý ale zároveň vyjadril presvedčenie, že všetko nakoniec dobre dopadne.

Šéf britskej diplomacie v uniknutej nahrávke taktiež zdôraznil, že brexit sa uskutoční a že bude nezvratný. "Je tu však riziko, že nebude taký, aký sme ho chceli," dodal. Varoval tiež, že nakoniec by Británia mohla s Bruselom dospieť k dohode nerešpektujúcej mnohé krajné hranice, ktoré už podporovatelia brexitu nechceli prekročiť.