Zverský čin zamestnanca (24): VIDEO Znásilnil a dobodal dcérku (†4) svojho šéfa

DILLÍ - Zamestnanec v obchode so sladkosťami bol obvinený zo znásilnenia štvorročnej dcérky svojho šéfa predtým, než ju zavraždil. Muž zvaný Virender (24) mal dievčatko pripraviť o život u neho doma a v snahe zakryť stopy mŕtvolu strčil do kontajnera v matkinom dome. Podľa polície sa potom pokojne vrátil do práce.