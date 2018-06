Krásnu motorkárku (37) znásilnil gang v Bolívii: To, čo nasledovalo, zvrhlíci určite nečakali

Vasilisu napadli vlani v júni, 14 mesiacov po tom, čo sa vydala na cestu z Čile na Aljašku na svojej Honde Tornado 250. Kým prišla do Bolívie, stihla prejsť takmer 10-tisíc kilometrov cez Patagóniu a Argentínu.

Zdroj: FB/Vasilisa Komarova

Miestna rodina v severnej Bolívii jej navrhla, aby sa utáborila v lagúne v odľahlom Rurrenabaque. Napriek tomu, že v rámci bezpečnosti vyhľadávala miesta bez ľudí, počas spánku ju vyrušili traja muži. Začali ňou triasť a hovorili jej, nech vyjde von zo stanu, pretože sa s ňou chcú pobaviť. Potom jej držali pri hrudníku a krku dlhé mačety a znásilnili ju.

Zdroj: FB/Vasilisa Komarova

"Odporúčali mi, aby som odišla z Bolívie, pretože si nikto nemyslel, že svoj prípad vyhrám. Ale musela som zostať bojovať. Nemohla som žiť s vedomím, že ​​som prežila, ale neurobila nič preto, aby som zabránila tomu, že sa to bude diať ďalej," uviedla pre The Sunday Mirror Vasilisa, ktorá získala britské občianstvo po príchode z Moskvy do Londýna ako 20-ročná.

Zdroj: FB/Vasilisa Komarova

Zdroj: FB/Vasilisa Komarova

V boji za spravodlivosť jej pomáhal aj britský konzulát a obeť sa stretla minulý mesiac tvárou v tvár s Josem Gongoraom (26), Yerym Yumacaleom (24) a Fabiom Bazanom (30). Útočníci sa jej vraj na súde smiali a nechceli sa jej pozrieť do očí. Po dvojdňovom pojednávaní v meste San Borja však všetci skončili za mrežami.

Zdroj: Facebook

Gongora dostal 25 rokov na znásilnenie a 10 rokov za ozbrojenú lúpež. Oba tresty mu plynú súbežne. Yumacale skončil vo väzení na 10 rokov za napomáhanie pri znásilnení a osem rokov si odsedí za lúpež. Tresty mu taktiež plynú súbežne. Bazana poslal súd za mreže za napomáhanie pri znásilnení na 7,5 roka. Spoločne si tak trojica odsedí 42,5 roka.