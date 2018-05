Toto je hrdina z Paríža, ktorý zázračne zachránil dieťa: Imigrantovi (22) sa chcú odvďačiť

PARÍŽ - Za niekoľko sekúnd vyliezol po fasáde parížskej budovy, aby zachránil dieťa, ktoré viselo vo vzduchoprázdne zo štvrtého poschodia. Malijčan bez dokladov Mamoudou Gassama (22) sa stal hrdinom a zábery jeho spontánneho kúsku majú milióny zhliadnutí na sociálnych sieťach. Mladý prisťahovalec sa dočkal pochvaly od parížskej starostky aj pozvánky do Elyzejského paláca na stretnutie s prezidentom Emmanuelom Macronom. Dokonca bola vytvorená aj petícia, ktorá požaduje zlegalizovanie jeho pobytu vo Francúzsku. Macron po stretnutí oznámil, že muž dostane francúzske občianstvo a mohol by sa stať hasičom.

Všetko sa odohralo v sobotu okolo ôsmej hodiny večer, kedy okoloidúci, ktorí videli dieťa visiace z balkóna na štvrtom poschodí domu na severe francúzskeho hlavného mesta, upozornili hasičov. Tí na mieste zistili, že asi štvorročnému dieťaťu už pomohol z ťažkostí mladý muž. "Našťastie sa tu vyskytol niekto, kto bol v dobrej kondícii a mal odvahu po dieťa vyšplhať," povedali hasiči agentúre AFP.

Mamoudou Gassama est celui qui n’a pas hésité à escalader un immeuble pour sauver un enfant. Il est sans papier et est arrivé du Mali en septembre. Son chemin jusqu’ici à sauvé un enfant. Un exemple d’héroïsme. Merci #MamoudouGassama. pic.twitter.com/2LJefuBetU — Fanny Bauer-Motti (@ThinknBE) 27. mája 2018

Úžasnú akciu natočili ohromení svedkovia, ktorí sa zhlukli pri budove. Video zachytáva, ako sa muž holými rukami asi za 30 sekúnd vyšplhá cez štyri balkóny, aby schmatol visiace dieťa a vtiahol ho do bezpečia. Na sociálnych sieťach sa záznam rýchlo stal virálnym, s viac ako štyrmi miliónmi zhliadnutí na konci nedele. Hrdina dňa si medzi užívateľmi vyslúžil prezývku komiksového hrdinu Spidermana, s pripomienkou, že tentokrát ide o ozajstného pavúčieho muža.

"Videl som veľa ľudí, ktorí kričali, a autá trúbili. Urobil som to, pretože to bolo dieťa. Vyšplhal som sa tam a vďakabohu som ho zachránil," povedal dvadsaťdvaročný Mamoudou Gassama novinárom. Strach dostal, až keď dieťa bolo v bezpečí. "Keď sme vošli do obývacej izby, začal som sa triasť, nemohol som sa udržať na nohách, musel som si sadnúť," dodal mladík, ktorý žije vo Francúzsku od jesene minulého roku a nemá povolenie na trvalý pobyt.

Netrvalo dlho a prišli reakcie politikov chváliacich odvahu mladého záchrancu. "Veľké bravo pre Mamoudoua Gassamu za statočnosť," zareagovala na twitteri socialistická parížska starostka Anne Hidalgová, ktorá už hrdinovi poďakovala. "Povedal mi, že prišiel pred niekoľkými mesiacmi z Mali so snom, že si tu vybuduje život. Povedala som mu, že jeho hrdinský čin je príkladom pre všetkých občanov a že ho mesto Paríž určite a rado podporí v úsilí usadiť sa vo Francúzsku," uviedla starostka.

Na twitteri záchrancovi malého dieťaťa zablahoželala k jeho odvahe tiež šéfka regiónu Ile-de-France Valérie Pécresseová. Hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux v nedeľu vo svojom tweete ubezpečil, že "tento čin nesmiernej statočnosti, ktorý je verný hodnotám solidarity našej republiky, musí" Mamoudouovi Gassamovi "otvoriť brány do našej komunity".

Podľa prvých poznatkov z vyšetrovania sa dieťa nachádzalo na balkóne samo, rodičia v tom čase neboli doma. Krátko po dramatických udalostiach bol otec ohrozeného dieťaťa podľa zdrojov z francúzskej justície zadržaný kvôli ponechaniu potomka bez dozoru. Bránil sa tým, že odišiel iba na chvíľu na nákup. O dieťa sa teraz stará sociálne zariadenie. Jeho matka počas dramatických chvíľ nebola v Paríži.