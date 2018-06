Taliani nepustili utečencov na breh: Macron postup kritizuje, Orbán ho naopak chváli

Podľa Macrona bol prístup Talianska "cynický a nezodpovedný". "Ak by akákoľvek loď bola bližšie k brehom Francúzska, bez pochýb by mohla pristáť pri francúzskych brehoch," citoval Macronove vyjadrenie na utorkovom rokovaní francúzskej vlády jej hovorca Benjamin Grivaux.

Loď Aquarius so 629 utečencami odmietlo prijať nielen Taliansko, ale aj Malta, pričom obe tieto krajiny trvali na tom, že ju musí prijať tá druhá. Malta nedovolila lodi zakotviť pri svojich brehoch s argumentom, že Aquarius zachránila utečencov pri pobreží Líbye na mieste, kde vykonávajú pátracie a záchranné operácie talianske úrady. V Taliansku sa za neprijatie lode zasadila protiutečencká Liga, ktorá je koaličným partnerom v novej talianskej vláde.

Situáciu nakoniec v pondelok vyriešilo až rozhodnutie novej španielskej vlády, ktorá oznámila, že loď Aquarius môže pristáť v španielskej Valencii. "Je našou povinnosťou zabrániť humanitárnej katastrofe a poskytnúť týmto ľuďom bezpečné útočisko," uviedol španielsky premiér Pedro Sánchez.

Orbán privítal rozhodnutie Talianska nevpustiť loď s migrantmi do prístavu

Maďarský premiér Viktor Orbán ocenil rozhodnutie novej talianskej vlády nevpustiť loď plnú migrantov do talianskeho prístavu. Orbán povedal, že jeho prvotná reakcia po tejto správe bol povzdych "Konečne!". Podľa jeho slov bolo "také deprimujúce" celé roky počúvať, že morské hranice Európy nemožno chrániť, až "človek prakticky stratil chuť žiť". Rozhodnutie Talianska odmietnuť loď Aquarius so 629 migrantmi na palube preto označil za "skvelý moment, ktorý môže skutočne priniesť zmeny do európskej migračnej politiky". Orbán sa tak vyjadril v utorok po stretnutí so svojím slovenským kolegom Petrom Pellegrinim.

Po tom, čo negatívny postoj v tomto prípade zaujala aj Malta, sa loď s migrantmi napokon podujalo prijať Španielsko. Nový premiér Pedro Sánchez ešte v pondelok nariadil španielskym úradom, aby lodi Aquarius povolili zakotviť vo Valencii. V sprievode dvoch talianskych lodí by tam mala doraziť o tri až štyri dni.