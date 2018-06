Iračan sa mal priznať k vražde tínedžerky (†14): Toto je dôvod ohavnosti, ktorá otriasla Nemeckom

BERLÍN - Iračan podozrivý zo znásilnenia a vraždy štrnásťročného dievčaťa z nemeckého Mainzu včera priletel z Iraku späť do Nemecka. Informovala o tom agentúra DPA. Iračana zadržali kurdské jednotky v piatok na severe Iraku. Mladík aj s rodinou predtým náhlivo opustil Nemecko, kde žil od roku 2015.

Pravdepodobného vraha maloletej Susanny dopravilo lietadlo spoločnosti Lufthansa zo severoirackého Irbilu. "Som rád, že pravdepodobný páchateľ, ktorého hľadá nemecká justícia, je opäť v Nemecku," povedal včera večer nemecký minister vnútra Horst Seehofer. "Vyšetrovací proces tak môže rýchlo pokročiť," dodal.

Zdroj: profimedia.sk/AFP

Štrnásťročná Susanna F. zmizla 22. mája. V stredu našli policajti jej telo v ťažko prístupnom teréne v okrajovej štvrti Wiesbadenu. Vo štvrtok polícia oznámila, že sa dievča stalo obeťou sexuálneho a násilného zločinu. Za hlavného podozrivého polícia považuje dvadsaťročného Iračana Aliho Bashara, ktorý ako žiadateľ o azyl žil v Nemecku aj s rodinou od roku 2015. Bashar aj so svojimi príbuznými minulý týždeň náhlivo odletel z letiska v Düsseldorfe do Istanbulu a ďalej do irackého mesta Irbil. Práve na severe Iraku ho v piatok zatkli.

Zdroj: profimedia.sk/AFP

Iračan mal byť podľa agentúry DPA ešte v sobotu v noci predvedený na výsluch na policajné prezídium vo Wiesbadene. V nedeľu potom má sudca rozhodnúť o uvalení väzby.

Zdroj: Foto: Tasr/DPA, Polícia

Polícia v irackom Kurdistane agentúre Reuters potvrdila informácie nemeckých médií, že 20-ročný Iračan sa k vražde štrnásťročného dievčaťa priznal. "Dievča bolo jeho priateľkou. Išli na výlet do lesa a tam skonzumovali veľké množstvo alkoholu a drog, potom sa začali hádať a dievča sa pokúsilo privolať políciu," povedal policajný šéf z mesta Dohúk Tarik Ahmad. "Podozrivý dostal strach, pretože ešte nemala 18 a vedel, že ak príde polícia, bude z toho vážne obvinenie," povedal Ahmad.

Zdroj: Foto: Tasr/DPA, Polícia

Prípad smrti štrnásťročnej Susanny vyvolal na nemeckej politickej scéne ostrú debatu. Rad politikov varoval pred populizmom a paušálnym obviňovaním migrantov, podľa ďalších prípad vyvolal pochybnosti o práci nemeckých úradov.

Protiimigračná strana Alternatíva pre Nemecko (AFD) včera usporiadala v Mainzi demonštráciu proti imigrácii pod heslom "Dosť! Konečne vyvodiť dôsledky". Podľa DPA sa jej zúčastnila zhruba stovka ľudí a predseda krajinskej organizácie strany Uwe Jung kritizoval pokusy bagatelizovať násilné trestné činy utečencov. Ďalšie podobné demonštrácie by mali byť v nedeľu. V meste sa ale budú konať aj ďalšie protesty proti rasizmu a nenávisti.

Zdroj: SITA/ Boris Roessler/dpa via AP

V Mainzi sa v sobotu zišlo zhruba 75 ľudí, aby si minútou ticha uctili pamiatku zavraždenej. Nič nepomôže reagovať na nenávisť nenávisťou, uviedla rečníčka z miestnej iniciatívy Akcia dobrých ľudí Mainz.