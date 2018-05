Srdcervúca žiadosť údajnej Skripaľovej matky: Pustite ma k synovi

"Nevidela som svojho syna 14 rokov. Chcem sa s ním stretnúť, chcem si ho pritisnúť k srdcu," povedala žena a utrela si slzy. "Mám 90 rokov a nepredstavujem nebezpečenstvo pre nikoho," dodala.

Žena uvádza, že so svojím synom každý týždeň telefonovala až do dňa, keď ho otrávili, a vyzvala britských predstaviteľov, aby mu dovolili jej zavolať. Agentúra Associated Press píše, že britské úrady doteraz nikdy Skripaľovu matku nespomínali.

Skripaľa, bývalého ruského agenta, ktorý pracoval zároveň aj pre britské tajné služby, a jeho dcéru otrávili začiatkom marca v anglickom Salisbury, pričom podľa Londýna šlo o útok zo strany Ruska. Moskva tvrdí, že s útokom na Skripaľa a jeho dcéru nemá nič spoločné. Skripaľ aj jeho dcéra sa z útoku nakoniec zotavili, Juliju prepustili z nemocnice už v apríli a Skripaľa minulý týždeň. Oboch po prepustení z nemocnice previezli na tajné miesto, na verejnosti zatiaľ nevystúpili.