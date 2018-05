Otvorené priznanie: Britskí lekári neverili, že otrávení Skripaľovci prežijú, prognóza je nejasná

"Keď sme sa prvýkrát dozvedeli, že išlo o nervovoparalytickú látku, nečakali sme, že prežijú," povedal lekár z jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Salisbury Stephen Jukes. "Vyskúšali sme všetky naše liečby. Poskytli sme im najlepšiu klinickú starostlivosť. Ale všetko nasvedčovalo tomu, že neprežijú," uviedol Jukes.

Kľúčovými faktormi pri záchrane ich životov bol podľa lekárov rýchly prevoz Skripaľovcov do nemocnice, uvedenie do umelého spánku s cieľom eliminovať možnosť poškodenia mozgu, ako aj rady, testy a návrhy liečby od expertov z chemických laboratórií v Porton Down, informuje spravodajská stanica BBC.

Skripaľa, bývalého ruského agenta, ktorý pracoval zároveň aj pre britské tajné služby, a jeho dcéru otrávili 4. marca v anglickom Salisbury, pričom podľa Londýna šlo o útok zo strany Ruska. Moskva tvrdí, že s útokom nemá nič spoločné. Skripaľ aj jeho dcéra sa z útoku nakoniec zotavili, Juliju prepustili z nemocnice už v apríli a Skripaľa v máji, pričom oboch následne previezli na tajné miesto.

Prognóza zdravotného stavu Skripaľovcov je nejasná

Bývalý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija síce útok nervovoparalytickou látkou prežili a boli obaja postupne prepustení z nemocnice, no prognóza ich zdravotného stavu nie je jasná. V utorok to vyhlásila Christine Blanshard, riaditeľka nemocnice v Salisbury, kde boli obaja Skripaľovci hospitalizovaní. "Nevieme, aké budú dlhodobé účinky otravy," povedala Blanshard s tým, že skúsenosti s liečbou otravy nervovoparalytickým jedom novičok, ktorým zaútočili na Skripaľovcov, sú zatiaľ takmer nulové.

"Celosvetovo máme skúsenosť len s liečbou troch pacientov otrávených novičokom," povedala riaditeľka nemocnice, pričom myslela Skripaľa, jeho dcéru a policajta, ktorý sa k nim ako prvý priblížil a tiež sa jedom otrávil. "Myslím, že zodpovedne môžeme v tejto chvíli povedať len to, že sa učíme," dodala Blanshard.