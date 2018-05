FOTO Šialená jazda muža: Autom vrazil do reštaurácie, zabil svoju dcéru a nevestu

BESSEMER CITY - Muž v nedeľu nabúral do reštaurácie v Severnej Karolíne, pričom zabil dvoch ľudí a ďalších zranil. Nešťastie sa stalo v Bessemer City a predbežné dôkazy naznačujú, že 62-ročný Roger Self svojím vozidlom do budovy reštaurácie narazil úmyselne. Vodiča vozidla muži zákona okamžite zatkli a podľa policajných dokumentov ho obvinili z dvoch vrážd prvého stupňa.

Obeťami nešťastia sú vodičova 26-ročná dcéra Katelyn Tyler Self a jeho nevesta Amanda Self. Podľa denníka The Gaston Gazette, druhá spomínaná bola manželkou miestneho policajta Josha Selfa, ktorý pri incidente utrpel vážne zranenia. Vodič pri čine tiež zranil svoju manželku Diane a ich 13-ročnú vnučku. Očakáva sa, že všetci prežijú. Roger Self bol podľa denníka podnikateľom z mesta Dallas v Severnej Karolíne.

Podľa niektorých správ museli z miesta nešťastia niekoľko obetí odviezť do nemocnice vrtuľníkom. Zatiaľ nie je známy presný počet zranených a ani závažnosť ich poranení. Prípad už vyšetruje polícia ako vraždu. Čo k incidentu viedlo zatiaľ nie je známe.