Po rande sa mladíkov život zmenil na peklo: Stačilo jediné stretnutie a všetko sa pokazilo

Adesová sa stretla s nemenovaným mužom po spoznaní sa na zoznamke v roku 2017. Na rande však spolu išli iba raz. Aj to však žene stačilo na to, aby sa do neho zamilovala a začala aktívne vyhľadávať jeho spoločnosť, aj keď on o ňu nestál.

Muž uviedol, že Adesová, ktorá pracuje ako vizážistka, zaplavila jeho telefón správami, pričom ich podľa ABC15 niekedy poslala za deň až 500. Dokopy ich bolo okolo 65-tisíc. Okrem toho parkovala pred jeho domom a pokračovala v písaní nepríjemných textov. Polícia ju vtedy vyviedla z mužovho pozemku.

Minulý mesiac žena prekročila ďalšie medze. Muž pri diaľkovej kontrole záznamov z kamery vo svojom dome objavil votrelca. Keď polícia prišla, našla Adesovú, ako sa kúpe v mužovej vani. Pri prehľadaní jej auta, objavila na sedadle spolujazdca veľký mäsiarsky nôž.

Žena sa zvykla mužovi vyhrážať, že sa vykúpe v jeho krvi. "Nikdy sa ma nepokúšaj opustiť... Zabijem ťa... Nechcem byť vrahyňa," znie jedna z divných správ, ktoré svojej obeti poslala. V iných napríklad objekt svojej túžby prirovnávala k Adolfovi Hitlerovi, pričom masového vraha chválila ako génia.

Minulý týždeň sa objavila v mužovom obchode a tvrdila, že je jeho manželka, čo nakoniec viedlo k jej zatknutiu a obvineniu zo zastrašovania, prenasledovania a obťažovania. Adesová políciu ubezpečovala, že nemala v úmysle mužovi ublížiť a že mu výhražné správy posielala iba preto, lebo ho milovala a obávala sa, že ju opustí. Neskôr uznala, že jej konanie bolo "bláznivé".