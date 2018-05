Hrozba pre Európu, ďalšie prúdy utečencov: USA podľa analytika chystajú útoky na Irán

BERLÍN - Európa by sa mala pripraviť na to, že Spojené štáty podniknú preventívne útoky proti Iránu, je presvedčený Josef Braml, expert Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku (DGAP). Jeho kolega Cornelius Adebahr má za to, že rozhodnutie Donalda Trumpa odstúpiť od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom je urážkou Európy.

"Trumpovo jednostranné vypovedanie jadrovej dohody s Iránom je oneskorenou, ale jednoznačnou fackou do tváre Európanov. Túto dohodu Američania a Európania spolu s Číňanmi a Rusmi po mnohoročných vyjednávaniach vymámili na islamskej republike. Dohoda prispieva k bezpečnosti Európy," uviedol v tlačovej správe Adebahr.

Krok amerického prezidenta, ktorý o ňom nahlas uvažoval dlhé mesiace, je podľa analytika pochabosťou a urážkou Európanov, ktorí sa v posledných mesiacoch snažili nájsť v otázke Iránu kompromis s USA. Pripravenosť k nemu dali opakovane najavo nemecká kancelárka Angela Merkelová aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.

"Ľudia, ktorí rozhodujú v európskej politike a ekonomike, by sa mali prichystať, že USA uskutočnia preventívne útoky voči Iránu," myslí si zase odborník na Spojené štáty Braml.

Následky takejto akcie by podľa neho niesli predovšetkým ostatní. "Letecké útoky USA by podporili nestabilitu v regióne, ktorý je ďaleko od USA. Vojna by (americkému) globálnemu rivalovi Číne sťažila získavanie nutne potrebných nerastných surovín z tohto regiónu. Aj európske štáty by rýchlo boli postihnuté... následky destabilizácie v susedstve - i v podobe ďalších utečeneckých prúdov," uviedol Braml.