Merkelová vyzýva Európu: USA nás už nebudú brániť, musíme vziať svoj osud do vlastných rúk

BERLÍN - Európa musí vziať svoj osud do vlastných rúk, je presvedčená nemecká kancelárka Angela Merkelová. Už to nie je tak, že nás Spojené štáty budú jednoducho brániť, povedala dnes v Aachene na západe Nemecka pri odovzdávaní ceny Karola Veľkého francúzskemu prezidentovi Emmanuel Macrona.

"Buďme úprimní, pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú politiku, je Európa ešte v plienkach," povedala dnes okrem iného Merkelová, podľa ktorej je pritom spoločná zahraničná politika existenciálne nutná. Druh konfliktov sa totiž od konca studenej vojny zásadne zmenil, a navyše sa mnohé z nich odohrávajú "priamo pred našimi dverami".

"A už to nie je tak, že nás Spojené štáty budú jednoducho brániť, ale Európa musí vziať svoj osud sama do svojich rúk. To je úloha budúcnosti," zdôraznila Merkelová, ktorá od nástupu Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta v podobnom duchu hovorí opakovane .

S Trumpom sa v rade zahraničnopolitických otázok - rovnako ako Macron alebo šéfka britskej vlády Theresa Mayová - nezhodne. Patrí k nim aj otázka dohody o iránskom jadrovom programe, od ktorej sa americký prezident rozhodol odstúpiť.

"Vieme, že stojíme pred extrémne komplikovanou situáciou," povedala dnes v narážke na tento krok Merkelová. "Eskalácia posledných hodín ukazuje, že ide skutočne o vojnu a mier, a môžem len na všetky zúčastnené apelovať, aby konali zdržanlivo," poznamenala v reakcii na útok iránskych jednotiek umiestnených v Sýrii na izraelské ciele a následnú izraelskú odvetu.