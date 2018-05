Merkelová zabudla na nemeckú minulosť: Nenávidím ju, tvrdí módny návrhár Lagerfeld

Módny návrhár je so šéfkou spolkovej vlády viac ako nespokojný a pohrozil i rezignáciou na nemecké občianstvo. Podľa Lagerfelda si treba pripomínať minulosť, ktorú má Nemecko. Merkelová na to zabudla, a preto ju nenávidí. Jej rozhodnutie prijať milión prisťahovalcov v Nemecku otvorilo vlani cestu (euroskeptickej, protimigračnej a populistickej) Alternatíve pre Nemecko (AfD) do Spolkového snemu (Bundestagu), vyhlásil módny návrhár a dodal, že v parlamente teraz sedí "100 neonacistov", pretože Merkelová zabudla na históriu.

Lagerfeld už vlani v novembri v rozhovore pre francúzsku televíziu C8 deklaroval svoj odmietavý postoj voči prisťahovaniu moslimov do spolkovej republiky. Podľa jeho názoru spolková vláda nemôže po vyvraždení miliónov židov počas vlády nacistov v Nemecku umožniť vstup do krajiny miliónom najväčších nepriateľov židovskej komunity. Jeho vtedajšie vyjadrenie vyvolalo kritické ohlasy.