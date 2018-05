Putin zložil v Kremli ďalší prezidentský sľub: Na slávnosti boli tisíce hostí

Putin získal ďalší šesťročný mandát v prezidentských voľbách, ktoré sa konali v marci. So ziskom vyše 77 percent hlasov sa stal ich jednoznačným víťazom, pričom bol všeobecne považovaný za najsilnejšieho favorita. Putin je ruským lídrom od začiatku 21. storočia. Z prezidentskej funkcie odstúpil v roku 2008 vzhľadom na obmedzenie volebného obdobia, stal sa však premiérom. Do prezidentského kresla sa vrátil v roku 2012.

Jeho prvé dva prezidentské mandáty trvali každý štyri roky. Funkčné obdobie ruskej hlavy štátu bolo predĺžené po úprave ústavy na šesť rokov. Putinov prvý šesťročný mandát sa začal v roku 2012, zatiaľ čo druhý sa skončí 7. mája 2024. Putin počas svojej inauguračnej reči v Andrejevskom sále Veľkého kremeľského paláca vyhlásil, že obranné schopnosti Ruska sú zaručené a tejto oblasti bude naďalej venovaná patričná pozornosť, informuje agentúra TASS.

"Rusko je silným, aktívnym a vplyvným aktérom na medzinárodnej scéne. Jeho ochrana a obrana sú dobre zabezpečené," vyhlásil Putin, ktorý poukázal na to, že Rusko sa "v mene mieru a stability vo svete usiluje o čestnú a obojstranne výhodnú spoluprácu so všetkými krajinami". Putin tiež prisľúbil, že sa bude intenzívne zasadzovať o zlepšenie života obyvateľov svojej krajiny. "Ujímajúc sa tejto pozície, pociťujem obrovskú zodpovednosť. Cieľom môjho života a mojej práce bude slúžiť ľudu a vlasti," uviedol 65-ročný Putin, ktorého citovala agentúra Reuters.

Medzi zúčastnenými domácimi aj zahraničnými politickými činiteľmi a inými hodnostármi boli okrem iných moskovský patriarcha Kirill či bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder. Putin sa na slávnostnú inauguráciu priviezol po prvý raz v čiernej limuzíne domácej výroby, ktorá odteraz nahradí importované vozidlá používané prezidentským úradom, uviedli tamojšie médiá.

Pozornosť sa v nasledujúcich dňoch zameria na to, koho Putin nominuje na post premiéra. Ak o to požiada súčasného držiteľa tohto postu Dmitrija Medvedeva, svojho spojenca, bude to podľa Reuters signálom kontinuity. Ak si zvolí niekoho iného, mohlo by to byť predzvesťou nového prístupu k politike, pričom to spustí špekulácie, že Putin si pripravuje svojho nástupcu. V roku 2024 mu už ústava totiž nebude umožňovať ďalšiu kandidatúru.

Vláda odstupuje

Ruský prezident Vladimir Putin poďakoval ruskej vláde, ktorá v pondelok na základe ústavy odstúpi, keď Putina inaugurujú do ďalšieho funkčného obdobia na čele štátu. Novinárov o tom v nedeľu večer informoval hovorca prezidentskej kancelárie Dmitrij Peskov.

"Prezident sa v nedeľu neskoro večer stretol s členmi ruskej vlády. Vo svojom príhovore poďakoval všetkým členom kabinetu, ako aj ostatným vládnym pracovníkom za výsledky, ktoré dosiahli pri plnení svojich úloh," uviedol Peskov. Podľa jeho slov Putin pochválil kabinet za to, že pracoval ako "naozajstný tím", uvádza agentúra TASS.

Putin zároveň vyzdvihol pôsobenie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva. Zdôraznil, že uplynulý šesťročný mandát vládneho kabinetu bol veľmi bohatý na rozličné výzvy a výnimočné situácie na domácej i medzinárodnej scéne.

"Od vlády sa vyžadovala nepoddajnosť, súdržnosť a pripravenosť prevziať na seba záväzky či uskutočniť rozhodnutia na základe súčasných prístupov. Členovia vlády tieto kvality preukázali," citoval Peskov prezidenta.

Súčasná vláda sa sformovala v roku 2012, keď bol Medvedev vymenovaný za premiéra. Počas šesťročného mandátu došlo iba k menším reorganizačným zásahom. V pondelok, keď vyprší aktuálne funkčné obdobie prezidenta, kabinet formálne odstúpi, pričom jeho členovia zostanú vo funkcii do vytvorenia novej vlády ako dočasní činitelia.